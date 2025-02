O CEO dos EUA, Donald Trump, por um curto período de tempo parou de fornecer armas na Ucrânia de um pacote de assistência aprovado pelo governo anterior relatado 3 de fevereiro, Reuters, referindo -se a fontes.

Segundo eles, a entrega continuou no fim de semana passado, ou 1º de fevereiro. O envio de armas da Reserva do Exército Americano continuou depois que a Casa Branca deixou sua idéia original para interromper toda a ajuda da Ucrânia, disseram duas agências.

Os funcionários do governo de Trump não concordam com o quanto os Estados Unidos devem ajudar Kiev, enviando uma arma de suas reservas, disse uma das fontes da Reuters. Segundo a agência, o aparecimento de uma breve quebra em ações mostra que uma discussão intensa entra no governo.

A Casa Branca não respondeu ao pedido de um jornalista sobre o comentário.

Donald Trump disse em 3 de fevereiro para esperar concluir um acordo com a Ucrânia, segundo o qual Kiev receberá assistência dos Estados Unidos em troca de metais raros.

Depois que Donald Trump entrou no cargo de presidente das autoridades dos EUA, ele não anunciou um único pacote de assistência à Ucrânia, enquanto a entrega supunha que aprovar a administração do presidente anterior Joe Biden durou mais alguns meses.

A Reuters anunciou em sua investigação em 3 de fevereiro, que o governo Joe Biden havia desacelerado o fornecimento de armas na Ucrânia em 2024, incluindo o fato de ter medo de escalada da Rússia.

