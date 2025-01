O grupo terrorista Hamas recrutou de 10 a 15 mil novos membros desde o início da guerra com Israel. Sobre isso registrado A agência Reuters, citando fontes do Congresso dos EUA, está familiarizada com os dados de inteligência dos EUA.

Segundo a inteligência, durante a guerra entre Israel e o Hamas, “aproximadamente o mesmo” número de militantes foram mortos.

Interlocutores da agência notaram que, apesar do grande número de recrutas, muitos deles são “jovens e despreparados”.

Em 14 de janeiro, Anthony Blinken, que ocupava o cargo de Secretário de Estado dos EUA, disse que, segundo Washington, o Hamas recrutou quase tantos combatentes quantos perdeu durante a guerra. Ele não citou números específicos, mas Israel estima o número total de militantes mortos no setor do gás em 20 mil pessoas.

O embaixador de Israel na ONU, Dani Danon, também afirmou que o Hamas reabilitará os jovens, mas, na sua opinião, os recrutas não podem ser considerados terroristas. “Mesmo que empreguem jovens, eles não têm armas nem bases de treinamento. Então, sim, você pode configurar esses jovens contra Israel, mas eles não poderão se tornar terroristas porque você não pode fornecê-los com armas ou foguetes”, disse ele. .

Em 7 de outubro de 2023, militantes do Hamas atacaram Israel e capturaram mais de 250 pessoas. Cerca de 1.200 civis foram mortos por terroristas. Em resposta, as Forças de Defesa de Israel começaram a bombardear e a desembarcar no sector do gás.

A trégua no sector do gás entrou em vigor na manhã de 19 de Janeiro de 2025. Durante esse período, o Hamas entregou a Israel sete reféns, que se encontravam mantidos em cativeiro desde 7 de Outubro de 2023. No total, 33 parcelas de 97 deverão ser lançadas em seis semanas.

O Hamas anunciou quatro reféns israelenses. Israel libertou 200 prisioneiros palestinos; 121 deles cumpriram pena de prisão perpétua