A Rússia considera a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos como um lugar para conhecer Vladimir Putin e Donald Trump, Ele escreve Reuters em relação a duas fontes russas.

Segundo os entrevistados da agência, altos funcionários russos visitaram a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos nas últimas semanas. No entanto, como diz uma das fontes, ainda há “alguma oposição” a essa idéia, já que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos apoiam o exército próximo e as conexões com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Türkiye, onde as primeiras negociações entre a Rússia e a Ucrânia foram realizadas em março de 2022, nesta fase, porque o local de encontro é possível, disseram as fontes da Reuters.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Muhammad bin Salman, como observa a Reuters, foi o primeiro chefe estrangeiro do estado que Trump chamou após se mudar para o serviço. Putin visitou a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos 2023, por sua vez, ele disse que estava grato a Muhammad bin Salman por ajudar a organizar a troca de um prisioneiro entre os Estados Unidos e a Rússia.

Os líderes de ambos os países – e o príncipe Mohammed Bin Salman, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Bin Zaid Al Nahayan – retiveram a neutralidade durante a Guerra da Ucrânia, abster -se de ingressar nas sanções contra a Rússia, registrou a Reuters. Os Emirados Árabes Unidos participaram como intermediário na troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. Os líderes de ambos os países também mantiveram contatos regulares com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky.

Além disso, ele não é um dos dois países, um membro do Tribunal Penal Internacional, que emitiu um comando da prisão de Putin.

O Kremlin se recusou a comentar. Na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, eles também não responderam aos pedidos para comentar essas informações.

Em janeiro, Trump pediu uma redução na Arábia Saudita e nos países da OPEP para reduzir os preços do petróleo. “Se o preço fosse reduzido, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pararia imediatamente”, disse ele. Então ele disse mais uma vez que “eu realmente gostaria de me encontrar com o presidente Putin em breve para acabar com essa guerra (russa na taxa)”.

Em 3 de fevereiro, Trump disse a repórteres que seu governo havia planejado reuniões e negociações com a Ucrânia, Rússia e “vários partidos”. Ele não deu nenhum outro detalhe. O que os partidos específicos pensavam, o presidente dos EUA não designou. Dois dias antes, Trump afirmou mais uma vez que as discussões já estavam passando entre Washington e Moscou, chamando -as de “muito sério”. Ele não trouxe outros detalhes.