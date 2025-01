O primeiro -ministro de Telangana, Revanth Reddy, causou críticas à comparação do primeiro -ministro Narendra Modi com Mahmud de Ghazni. Reddy acusou Modi de buscar mudanças constitucionais e revogação de reservas. O BJP repreendeu a comparação, com o ministro da União da Jyotyraditya Scindia pedindo desculpas, alegando que o Congresso interferiu historicamente na Constituição.