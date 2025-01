Revanth Reddy ordena retirada de casos de protesto contra jovens tribais em Telangana – Telangana News

O ministro-chefe, Revanth Reddy, descreveu várias iniciativas de bem-estar destinadas a apoiar as comunidades tribais em Telangana. Durante uma reunião com líderes tribais no Secretariado, abordou questões-chave levantadas pela comunidade, incluindo transporte, agricultura, abastecimento de água, educação e emprego. Ele também respondeu às preocupações sobre os casos movidos contra jovens tribais durante os protestos.

Num movimento significativo, o Ministro-Chefe declarou que o governo do estado celebraria oficialmente os aniversários de nascimento e morte do líder tribal Komuram Bheem todos os anos. O secretário-chefe, Santhi Kumari, foi instruído a emitir as ordens necessárias para esta iniciativa.

O Ministro-Chefe garantiu aos líderes tribais que se reuniria com eles a cada quatro meses para discutir questões em curso e monitorizar o progresso. Respondendo às preocupações sobre o impacto dos casos relacionados com protestos nas carreiras dos jovens, ordenou às autoridades que abandonassem todos esses casos. Ele acrescentou que o governo do estado consideraria a adoção de uma resolução nesse sentido.

Em termos de educação, CM Revanth Reddy anunciou a criação de um círculo de estudos especial para estudantes tribais, que receberá fundos para construção de edifícios. As bolsas serão fornecidas a todos os candidatos e o CM pediu aos líderes tribais que apresentassem os detalhes dos candidatos ao Ministro Seethakka. O estado também explorará a viabilidade de ensinar o ensino primário na língua Gondi e abordará questões de pessoal nas faculdades tribais de ensino superior.

O Ministro-Chefe comprometeu-se ainda a apoiar o desenvolvimento económico das comunidades tribais. Isto inclui a atribuição de casas às tribos de acordo com a quota do Ministro-Chefe e a garantia de que a distribuição das casas seja proporcional à população. Os agricultores tribais receberão bombas solares gratuitas e o governo analisará a possibilidade de fornecer energia solar às famílias tribais.

O governo estadual também planeia lançar iniciativas para resolver a escassez de água em áreas tribais, incluindo um estudo sobre a viabilidade de cavar poços no âmbito do projecto Indira Jala Prabha. Além disso, será dada especial atenção à capacitação económica, dando prioridade aos estudantes tribais no desenvolvimento de competências e nos programas ITI.

Para apoiar eventos culturais locais, o Ministro-Chefe instruiu as autoridades a alocar fundos para Keslapur Jatara e a construir centros comunitários tribais. O Ministro Sitakka supervisionará o planeamento e concepção destes centros e está a ser realizado um estudo para identificar terrenos governamentais adequados para a sua construção.

A reunião contou com a presença de vários líderes tribais, incluindo o deputado Vedma Bojju, o ex-deputado Soyam Bapurao e o professor Gummadi Anuradha.