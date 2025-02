Revanth Reddy – Revanth Reddy pede que os líderes de classe de volta a promover os resultados da pesquisa de castas – Telangana News

O primeiro -ministro de Telangana, Revanth Reddy, criticou o Partido Bharatiya Janata (BJP) e o governo anterior de Bharat Rashtra Samithi (BRS) no sábado pelo censo de castas, acusando -os de obstrar os esforços da justiça social. Ele disse que o BJP se opôs à pesquisa, enquanto o BRS conduziu uma pesquisa semelhante, mas nunca revelou suas descobertas.

“O BJP está espalhando informações errôneas porque é contra o censo de castas”, disse Reddy abordando os representantes de várias associações de classes atrasadas (BC) no sábado em Praja Bhavan.

De acordo com uma pesquisa realizada pela KCR, “as classes de fundo constituíam 51 % da população. Nosso censo de castas mostra que é de 56,33 %. Os líderes do BC devem tomar nota”, disse ele.

Ele também criticou o BRS por não tornar o público as conclusões de sua pesquisa de família integral. “O último governo usou o relatório da pesquisa apenas durante as eleições e não para as pessoas”, disse ele.

O governo de Telangana realizou um censo de castas, cumprindo uma promessa feita pelo líder do Congresso de Rahul Gandhi durante o Bharat Jodo Yatra, disse Reddy. Ele enfatizou que a pesquisa foi realizada com plena participação de pessoas e sem obstáculos legais.

Ele instou os líderes de classe a fazer campanha para obter as descobertas da pesquisa. “Minha responsabilidade termina com a conclusão do processo. Agora é a sua vez de levar adiante.

Ele instou as comunidades de classe de volta a realizar reuniões e aprovar resoluções antes de 10 de março. “Mostre sua unidade. Só então você obterá benefícios políticos, educacionais e trabalhistas ”, afirmou.

“O censo de castas é como a Bíblia, Bhagavad Gita e o Alcorão para todas as seções mais fracas”, disse Reddy.

Segundo Reddy, um subcomitê de gabinete formado para supervisionar o censo de castas, com o departamento de planejamento do estado responsável pela implementação. Os enumeradores visitaram todas as casas para coletar informações, que foram relatadas em sua presença para evitar erros. “Aqueles que estão cometendo acusações de erros devem sair com detalhes sobre onde os encontraram”, disse Reddy.

Ele acusou os partidos da oposição de distorcer o processo. “Ninguém fez um censo de castas na Índia independente. Alguns conspiram que as classes de fundo apostarão uma reivindicação assim que os números da população forem declarados.

Ele se referiu à entrevista de 2023 do primeiro -ministro Narendra Modi, dizendo: “O primeiro -ministro Modi disse que os muçulmanos em Gujarat estão se beneficiando da categoria OBC, mas nunca disse isso na mídia”. Ele também rejeitou as reivindicações dos líderes do BJP Bandi Sanjay e Kishan Reddy que o trabalho da classe traseira seria afetado. “Pare de fazer comentários tão falsos”, disse ele.

O primeiro -ministro desafiou os líderes da oposição a identificar erros específicos na pesquisa. “Desafiando o KCR, Bandi Sanjay e Kishan Reddy para tentar qual bloqueio e em que casa encontraram erros”, disse ele.