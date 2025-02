A Índia é o 96º país mais corrupto do mundo entre 180 nações, compartilhando o local com a Gâmbia e as Maldivas, de acordo com a última taxa de percepções de corrupção lançada (CPI) até 2024. O CPI é compilado pela Transparency International e serve como um barômetro público . Mau comportamento do setor em todo o mundo.

Os detalhes dizem que a Índia tem uma pontuação geral do IPC de 38 em 2024, em comparação com 9 em 2023 e 40 em 2022. O alcance da Índia em 2023 foi de 93.

A lista também apontou que nosso vizinho Paquistão aconteceu 135 e Sri Lanka 121. O ponto CPI de Bangladesh para 2024 ficou abaixo de 149, e a China ocupou o 76º lugar.

A Transparência Internacional (TI) compilou uma lista de 180 países e territórios com base em seus níveis percebidos de corrupção do setor público por especialistas. Eles usaram uma escala de zero a 100, onde ‘zero’ representa a nação altamente corrupta, enquanto ‘100’ mostra que o país é muito limpo. No relatório de 2024, a excelente corrupção dele é um problema perigoso em cada parte do mundo.

A lista: quem é onde? Olhando para a lista, a Dinamarca é o país mais limpo, com uma pontuação de 90 -CPI, seguida por Finlândia (88), Cingapura (84), Nova Zelândia (83) e Luxemburgo (81), que se fundiu para formar os cinco menos corruptos menos corruptos menos nações corruptas.

Entre a lista de nações desenvolvidas, os Estados Unidos caíram de 69 pontos para 65 e desembarcaram em 28º lugar do lugar 24 antes. A França deslizou quatro pontos para 67 e cinco lugares para 25, e a Alemanha perdeu três pontos para 75 e seis lugares para 15º.

O Sudão do Sul lidera as listas de baixo com uma pontuação de CPI de 8, seguida pela Somália (9), Venezuela (10), Síria (12), Iêmen (13), Líbia (13), Eritreia (13), Equatorial da Guiné ( 13), Nicarágua (14), Sudão (15) e Coréia do Norte (15).

Nas observações, apontou que os níveis globais de corrupção permanecem assustadoramente altos, com os esforços para reduzi -los “em 2024.

