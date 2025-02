Revelado! Os dias úteis de 18 anos de Donald Trump na Casa Branca incluem ‘todas as empresas, o tempo todo’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acorda com um pensamento em sua mente: “Tudo é uma questão. Agora, é um negócio político.

Desde o momento em que seus pés atingiram o chão, Trump está em movimento, para outro dia turbelline no Salão Oval. Ao contrário das presidências intimamente estruturadas do passado, Trump prefere um ambiente fluido e de alta energia, onde as reuniões se misturam e as apresentações ocorrem na marcha.

Uma Casa Branca em movimento Em vez de sentar tradicional, Trump transformou a ala oeste em uma colméia de atividades, frequentemente lançando uma discussão na próxima. Seu estilo é social, quase teatral, e prospera com a química criada por encontros inesperados.

“Temos um país para salvar”, diz seu chefe de gabinete, Susie Wiles, acrescentando o ritmo vertiginoso do governo.

O resultado? Uma Casa Branca que parece menos uma força e mais como uma sede dinâmica, onde idéias e personalidades colidem, misturam e evoluem em tempo real.

Uma curita e um aperto de mão Se há algo que Trump faz mais do que assinar ordens executivas, isso é apertar as mãos. Tantos, de fato, que a parte de trás da mão direita é quase permanentemente marcada por uma grande cor da pele, cobrindo hematomas e arranhões da aderência constante e rotina verde com seguidores e dignitários.

Sua programação é implacável. Em pouco menos de três semanas, ele assinou 500 ações executivas, realizou reuniões de alto perfil com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e o primeiro -ministro japonês Shigeru Ishiba e conversou com dezenas de líderes mundiais e autoridades americanas.

Imprensa e política As interações de Trump com a mídia estão longe das reuniões com um roteiro de seu antecessor. Ele prospera em coletivas de imprensa onde as perguntas vêm de todos os ângulos, ele geralmente leva tempo para interagir diretamente com os repórteres. Sua secretária de imprensa de 27 anos, Karoline Leavitt, tornou -se uma estrela líder por si só, ganhando ovações de seguidores e observadores da galeria de imprensa.

Noite em Mar-A-Lago Quando o dia finalmente diminui, Trump às vezes vai para Mar-a-Lago, sua aposentadoria de Palm Beach, onde os membros do clube se aplaudem enquanto vão ao terraço dourado. O cardápio é tão eclético quanto os convidados, com “Bolo de carne de Mary Trump”.

É um momento de descanso, mas apenas brevemente.

Porque quando Trump acorda na manhã seguinte, ele começa novamente.

E o primeiro pensamento em sua mente?

