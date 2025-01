Revelou o impressionante retrato oficial de Melania Trump: aqui está o que é diferente

A Casa Branca apresentou o retrato oficial da primeira -dama Melania Trump. A imagem em preto e branco apresenta Melania em um terno, parado ao lado de uma janela com o Monumento de Washington visível ao fundo.

Compartilhando o retrato em X, a primeira -dama escreveu: “O retrato oficial da Casa Branca da primeira -dama Melania Trump”.

A CBS News relatou a fotografia, tirada pelo fotógrafo belga Regine Mahaux, que também capturou o retrato de Melania de 2017. Ao contrário do retrato colorido de 2017, que foi um fechamento de seu rosto, esta nova imagem apresenta uma visão mais distante e completa.

No início deste mês, o retrato oficial do presidente Donald Trump também foi revelado.

Retratos oficiais de Trump e Vance foram lançados antes da inauguração: “Van Hard” Os retratos oficiais de Donald Trump e JD Vance apresentados na quinta -feira (16 de janeiro), alguns dias antes de sua inauguração em 20 de janeiro. Os retratos, que foram compartilhados pela equipe de transição de Trump, mostram os dois líderes em roupas formais e presentes expressões contrastantes.

Trump e Vance estão vestidos com ternos azuis, camisas de gola branca e gravatas azuis. Trump é visto usando um pequeno alfinete de bandeira americana em sua aba, um elemento exclusivo de sua aparência oficial. Sua expressão é mais séria, com a cabeça levemente inclinada, uma sobrancelha levantada e os lábios pressionados. Por outro lado, Vance apresenta um comportamento mais relaxado, sorrindo para a câmera com os braços cruzados, exalando uma aura segura e acessível.

O lançamento dos retratos veio com uma declaração lúdica da equipe de transição de Trump-Vance, que descreveu as imagens como “difíceis”. Um comunicado à imprensa que acompanha as fotos disse: “Em apenas quatro dias, Donald J. Trump jurará como o 47º Presidente dos Estados Unidos e JD Vance como o 50º Vice -Presidente dos Estados Unidos, e seus retratos oficiais estão aqui. “

Os retratos foram publicados no site oficial de Trump sob o título “Retratos oficiais lançados, e eles estão indo duro?” Com um tom alegre. As fotos representam um contraste acentuado com o retrato oficial de Trump de 2017, onde eu estava sorrindo amplamente para a câmera, refletindo o tom mais otimista de sua primeira campanha presidencial.

Fonte