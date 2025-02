Revista Wall Steet: A fusão da Honda e da Nissan ameaçou um colapso. A empresa anunciou o início das negociações há um mês e meio

O Conselho de Administração do fabricante de automóveis japonês Nissan planeja recusar termos de unificação Honda que o plano de conectar duas empresas a Jami, Ele escreve Wall Street Journal.

Inicialmente, assumiu -se que as empresas seriam incluídas em uma igual às condições. Mas, recentemente, a Honda enviou uma nova oferta. Foi seguido pela Nissan para se tornar uma “filha” da Honda.

A fonte do WSJ, familiarizada com as negociações, disse, a Nissan acredita que a nova proposta é inaceitável e planeja recusá -la.

Por sua vez, a edição japonesa de Nikkei reivindicaçõesQue a Nissan planeja suspender as negociações sobre a se fundir com a Honda. Essa decisão foi tomada devido ao fato de que os fabricantes de automóveis não conseguiram concordar com a estrutura das empresas unidas e qual papel nela será desempenhado por cada lado.

2 de dezembro de 2024. Manufactos automáticos assinaram um memorando de entendimento para “iniciar uma discussão e considerar integrar os negócios de duas empresas, criando uma participação comum”.

O chefe da Honda, Tosikhiro Mibe, explicou a decisão de iniciar negociações sobre a boca de que o aparecimento de fabricantes de carros chineses e novos jogadores mudou bastante a indústria automotiva, de modo que as empresas japonesas precisam “construir o potencial para combatê -las”.

No caso de uma fusão, a Honda e a Nissan se tornarão o terceiro maior fabricante de carros do mundo, depois de Toyota japonesa e Volkswagen alemão. Agora, o terceiro lugar é conquistado por um grupo de Hyundai e Kia sul -coreanos.