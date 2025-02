Bundestag aceitou a reforma iniciada pelo Ministro da Saúde Carl Lauterbaomh (SDPG), abolindo o limite orçamentário para os profissionais gerais. Essa medida tem como objetivo fortalecer a ligação principal dos cuidados de saúde, o que é particularmente importante para as áreas rurais e a periferia urbana social disfuncional.

Como observa Tagesschau, um dos principais objetivos da lei adotada é o crescimento da atratividade da profissão de um terapeuta em condições quando na Alemanha, existem cerca de 5.000 locais vagos de clínicos gerais. O problema é especialmente que, quando as condições de trabalho são consideradas “não lucrativas” – em aldeias, pequenas cidades e áreas megápicas pobres.

Como é que isso funciona

Até recentemente, os clínicos gerais enfrentavam restrições orçamentárias difíceis. Quando o limite de remuneração foi esgotado, consultas adicionais não foram realmente pagas ou isso foi feito a preços mais baixos. Agora, de acordo com o próprio Lauterbach, “cada serviço é pago”.

A abolição dos limites: por analogia com os relevos já existentes para os pediatras, os limites superiores dos prêmios serão retirados dos terapeutas.

Consequências financeiras: O Ministério da Saúde estima as despesas adicionais para a licença médica, “vários milhões de três dígitos”.

De acordo com Handelsblatt, essa etapa foi projetada para eliminar os obstáculos financeiros que impediram os médicos de levar novos pacientes ou aumentar o tempo de consulta.

O fim das técnicas “supérfluas”

A introdução de uma “taxa de serviço fixa” para pacientes com doenças frívolas crônicas também foi uma inovação significativa. Os médicos não precisam mais nomear visitas trimestrais apenas para faturamento formal.

Formato simplificado: o terapeuta pode escrever uma conta até um ano se o paciente precisar de apoio médico mínimo.

Bônus adicionais: os médicos que realizam consultas de produção em casas de repouso organizam técnicas noturnas ou cumprem outras funções adicionais, podem contar com “custos de retenção”.

Segundo a SZ, essas medidas permitem que os terapeutas distribuam horas de trabalho mais flexíveis e os pacientes mais flexíveis – recebam serviços estáveis ​​sem burocracia desnecessária.

Uma onda de pensões e novas esperanças

A aposentadoria em massa de terapeutas experientes é um dos principais problemas que a nova lei foi projetada para mitigar. O fortalecimento do link principal, de acordo com Lauterbach, ajudará a reduzir visitas significativas para restringir os especialistas e reduzir a carga geral no sistema de saúde.

Os números do Registro Federal de Médicos: Até o final de 2023 na Alemanha, havia 51.389 clínicos gerais – eram apenas 75 a mais que no final de 2022. Mas dez anos atrás, o número de terapeutas excedeu 52.000.

Estatísticas da idade: 37% dos terapeutas dos profissionais com mais de 60 anos de idade. Isso significa que, sem o afluxo de novos especialistas, os inadimplentes graves da equipe ocorrerão nos próximos anos.

Segundo a FAZ, os especialistas pediram há muito tempo a abolição de barreiras burocráticas e salários adequados para manter jovens médicos no sistema.

Agora, sem restrições relacionadas à idade

A lei também contém mais uma inovação: se houver sinais de violência sexual, as mulheres têm o direito de contracepção de emergência (a “pílula da manhã”) devido ao seguro médico. Anteriormente, isso era aplicado apenas à faixa etária de até 22 anos. Agora o limite é excluído. Como observa o Die Zeit, esta solução ajuda a garantir o acesso igual à contracepção de emergência para todas as vítimas, independentemente de sua idade e status social.

O que aconteceu com Kon

O projeto de lei de Lauterbach há algum tempo foi ameaçado com dificuldades no cenário político: “verde”, SDPG e SVDP tiveram que encontrar um compromisso quando sua coalizão anterior realmente quebrou. Foi possível concordar devido ao fato de que todas as partes concordaram com um conjunto de emendas que eliminam momentos controversos.

Em uma entrevista a Spiegel, o ministro enfatizou que, durante as negociações, o principal objetivo era manter a espinha dorsal do projeto – antes de tudo, a abolição dos limites para os médicos da prática geral e melhorar as condições do paciente.

