Revolucionando as ferrovias indianas: 400 trens Vande Bharat, recursos aprimorados e tecnologia de segurança Kavach

Estas iniciativas são fundamentais para concretizar a visão do governo de modernizar a rede ferroviária sob a liderança do Primeiro-Ministro Gati Shakti e Atmanirbhar Bharat.

Esta meta ambiciosa está alinhada com os anúncios orçamentais para 2022-23, que visam aumentar as capacidades de produção doméstica da Índia.

Atualmente, 68 trens Vande Bharat Express estão operacionais em 15 zonas, oferecendo viagens rápidas e confortáveis ​​com 136 trens em serviço. O progresso na fabricação de trens adicionais inclui: Concurso nº WTA-527: Os contratos para a aquisição de 200 conjuntos de trens foram finalizados, concurso nº. WTA-529: A licitação para 100 trens leves com carroceria de alumínio foi rejeitada por motivos administrativos.

A concentração na produção nacional é um passo importante para alcançar a autossuficiência no setor ferroviário.

Em outubro de 2024, Kavach foi implantado em 1.548 quilômetros de rota (Rkm) na Ferrovia Centro-Sul e na Ferrovia Centro-Norte. As principais seções cobertas incluem: Ferrovia Centro-Sul com seções Lingampalli-Vikarabad-Wadi e Vikarabad-Bidar (265 Rkm), seção Manmad-Mudkhed-Dhone-Guntkal (959 Rkm), seção Bidar-Parbhani (241 Rkm) e Ferrovia Central Norte com Seção Mathura-Palwal (83 Rkm).