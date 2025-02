RF IC: Em Kamensk-Ualsky, os policiais são verificados quanto à tortura por estudantes

Segundo o escritório, o primeiro vice -chefe do departamento regional de Anatoly Nadbitov chegou à cidade. Ele recebeu um relatório sobre como a investigação sobre esse caso criminal se moveu.

“Os pesquisadores da AD Nadbitov também foram instruídos a fazer uma avaliação legal das ações (possível inatividade) de funcionários do sistema de prevenção e aplicação legislativa”, observa a publicação.

O primeiro vice -chefe do departamento já conheceu os pais das meninas afetadas. Ele prometeu a eles que os funcionários da SK descobririam o incidente em detalhes e as ações de todos os réus no caso criminal receberiam uma avaliação legal correta.

Lembre -se de que o incidente ocorreu na carificação local no início de janeiro: três jovens trouxeram meninas para lá e começaram a espancá -las e derramar com água no frio. Uma das roupas foi baleada no telefone.

Os suspeitos foram realizados em 21 de fevereiro – após ressonância na mídia e nas redes sociais. Os pesquisadores abriram um processo criminal sob artigos sobre hooliganismo, seqüestro e coerção por atos sexuais.

Todos os três foram colocados sob custódia até 4 de abril.