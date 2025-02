Segundo ela, um soldado da 92ª Brigada de Ataque separada das forças armadas da Ucrânia Vladimir parafilo foi realizada durante a luta no distrito de Sudzhansky.

A investigação mostrou que ele atravessou a fronteira ilegalmente em dezembro de 2024 e invadiu a região de Kursk.

“Em 20 de dezembro de 2024, que cumpriu as ordens de seu comandante com o sinal de chamada” AntoShka “, parafilo cometeu o assassinato de um residente pacífico na vila do russo Porechnoye”, disse Petrenko.

No que diz respeito ao homem, eles abriram um caso criminal de um ataque terrorista (parágrafo “B” Parte 3 do artigo 205 do Código Penal da Federação Russa).

Parafilo se declarou completamente culpado durante o interrogatório. Ele disse que depois de se conhecer em um homem de vara russo em roupas civis, ele atirou nele nas costas. Ao mesmo tempo, ele entendeu perfeitamente que não tinha perigo para ele. O morador local morreu com a lesão recebida.

O tribunal concluiu parafilo sob custódia.