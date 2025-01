Lembre -se de que, em novembro do ano passado, um grupo de 11 turistas russos com a Argélia foi ao assentamento da Hydra na fronteira para visitar monumentos antigos. Quando os russos pararam o contato, acabou que eles foram mantidos pelas autoridades locais por um motivo desconhecido.

Como o parceiro de discussão da mesa disse, todos os russos inicialmente tiveram que ser armazenados de manhã, mas devido à falta de lugares ou por outros motivos, eles foram divididos entre diferentes prisões. Por exemplo, seu irmão foi transportado de uma prisão para outra várias vezes.

“De acordo com os dados mais recentes, nossos meninos estão em três prisões – Morlagia, Burj al -Marican e Bebelli”, notou o homem.

Ele acrescentou que não sabe nada sobre o estado de outros prisioneiros porque não os havia contatado pessoalmente.

No início de janeiro, foi anunciado que a noiva de um dos 11 russos realizados na Tunísia escreveu uma carta ao presidente da terra que Cais disse para pedir ajuda na libertação de seu noivo e amigos. A garota enfatizou que tinha medo da saúde de seu noivo em uma prisão da Tunísia, porque não há lugares para dormir, coisas quentes, produtos de higiene pessoal e há problemas constantes com água quente.

Enquanto isso, em dezembro do ano passado, a embaixada da Federação Russa na Tunísia relatou que os russos não têm queixas sobre as circunstâncias de detenção na prisão, e a missão diplomática está constantemente em contato com as autoridades investigativas do país.