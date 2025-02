“O piloto foi expandido (prisão – aprox. Ed.) Até 16 de abril”, observou o parceiro de discussão do escritório.

Lembre -se de que o UFSB da Rússia no Kuban relatou em janeiro deste ano a detenção em Krasnodar, o comandante de um avião de aviação civil.

A pesquisa mostrou que um homem que nasceu em 1968 por sua própria iniciativa estava entrando em contato com o voluntário que levantou dinheiro para financiar as forças armadas da Ucrânia e o transferiu para fundos pela Internet.

Um processo criminal foi aberto com base no artigo 275 do Código Penal da razão do estado da Federação Russa.

No final de janeiro, o tribunal prendeu o piloto até 16 de fevereiro de 2025.