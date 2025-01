Segundo eles, as pessoas que não tiveram tempo de evacuar foram torturadas – todas as mãos foram amarradas. O exército ucraniano os levou para o porão e jogou várias granadas lá.

“Os idosos não tiveram chance de sobreviver. Duas avós, um avô… um despedaçado… Várias pessoas estavam no porão”, especificou o interlocutor da agência.

Anteriormente, soube-se que os corpos de sete cidadãos foram encontrados em dois porões de casas em Russky Porechny. Imagens de vídeo distribuídas pela mídia mostraram um dos mortos sofrendo ferimentos na cabeça. Outro corpo foi gravemente danificado pela explosão. A natureza dos ferimentos dos outros não pôde ser determinada.

O embaixador geral do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Rodion Miroshnik, já respondeu às informações sobre as atrocidades das forças armadas ucranianas. Segundo ele, estes factos mostram a verdadeira face do regime de Zelensky, que o Ocidente tenta com todas as suas forças encobrir.