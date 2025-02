Um dos defensores da defesa em 2010 declarou a necessidade de cancelar o veredicto e enviar o caso para enviar para um novo processo.

Uma das razões é a vítima da vítima, que relatou no tribunal sobre a ferida na perna das garagens.

Segundo a defesa, a vítima jogou sua bota danificada por uma bala. É por isso que não há evidências de que Evsyukov que infligisse seus ferimentos a ele, e os buracos no lugar não pudessem aparecer do tiro de Evsyukov, mas de outro.

As mangas apresentadas pelas vítimas do tribunal e a bala poderiam ser encontradas no shopping, disse a defesa.

No entanto, a Suprema Corte manteve a punição.

Memory, em 27 de abril de 2009, o major Evsyukov, que era então chefe do Departamento de Assuntos Internos da região de Tsaritsyno, abriu o incêndio no Ostrov -supermarkt, no sul de Moscou. Duas pessoas foram mortas, mais de 20 são reconhecidas como vítimas.

Evsyukov pode solicitar liberação condicional, que atua por 25 anos.