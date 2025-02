Khunti Guru colocou um truque de Rip Van Winkle em Maha Kumbh enquanto se volta para o seu próprio ‘Tehrvi’, o ritual realizou no dia 13 após uma morte.

Segundo os relatos, a família extensa de Guru assumiu que ele morreu no debandado de Maha Kumbh em 29 de janeiro e, consequentemente, comemorou seu ‘tehrvi’, mas alheio a tais rumores que voltaram para casa no mesmo dia.

Aconteceu que Guru desmaiou depois de ter um Ganja Chile demais com um pequeno sadhus e estava perdendo tempo.

Duas semanas se passaram quando ele percebeu que sua sala de 10×12 em Chahchand Gali, na estrada zero de Prayagraj, ainda estava esperando por ele. Até então, sua família extensa, praticamente todo o bairro, já tinha rituais religiosos elaborados na memória do amortecedor local da bobina local.

Khunti Guru Tehrvi foi rapidamente esquecido na euforia de vê -lo vivo, mas não em comida. Eles o celebraram como o ‘renascimento’ do homem popular e feliz.

O que estava destinado a ser um ritual de luto tornou -se o banquete da comunidade para celebrar o popular “renascimento” do personagem feliz e feliz.

“O StampEx ocorreu no início do dia seguinte e nos preocupamos com ele. Estávamos procurando por ele em todos os lugares onde pudéssemos, mas não havia vestígios dele. Finalmente, assumindo que ele morre, organizamos orações por ele”, disse Awasthi à TOI.