"Rir ria, a dimensão emocional é outra coisa": Demii Closes o academia de Cruca

É uma guerra aberta entre o Farelo um Sanremo. Após as críticas à academia que cientistas e especialistas coletam para a linguística e a filologia da língua italiana, é NEMII quem responde. “O farelo que avalia as letras das músicas de Sanremo? Me faz rir – Trovões em termos inequívocos -. Ele deve fazer as regras da justiça italiana, os outros aspectos em que os deixamos analisar para os outros “. A razão para o artista competir no festival é claro:” A filosofia dos textos não vive necessariamente no italiano perfeito, o emocional E a dimensão humana é outra coisa comparada à precisão da linguagem. Caso contrário, o farelo parece torcer pela inteligência artificial. Ah – então ironicamente – ele me deu 7? Mas então eles são muito fortes! “.

Convidado da ‘Tintoria Sanremo Edition’ com Rolling Stone Altemi admite que ele “tentou” escrever um texto com inteligência artificial e devo dizer que ele tem intuições interessantes, mas o que está faltando é a emoção. Um computador não tem nostalgiaEle não tem melancolia. Cantar em italiano. Eu sempre ouvi compositores porque meu pai e mãe os ouviram, mas nunca os havia cantado. Durante esse caminho, notei que cantar na linguagem em que você pensa e sonha oferece uma proximidade com o que você diz, o que é inacessível em um nível emocional.





A conclusão? “Nosso idioma O nível poético é incrível E eu entendi isso para crescer. Se você não vive o que canta, é difícil transmiti -lo a outras pessoas. O problema atual dos textos italianos – diz o cantor – é que eles têm 2.000 palavras, primeiro os compositores eram mais diretos e disseram coisas com menos palavras “.