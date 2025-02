Risco de inundações repentinas nos vales do Mississippi, Tennessee e Ohio; Califórnia atingida por deslizamentos de terra

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), um evento de inundação repentino significativo está sendo desenvolvido nos vales de menos de Mississippi, Tennessee e Ohio. As tempestades severas no sul profundo exacerbarão ainda mais as condições.

As repetidas rodadas de tempestades trarão taxas de chuva de 1-2 polegadas por hora, com acumulações totais entre 3-6 polegadas e áreas isoladas que potencialmente recebem até 20 cm. O noroeste do Tennessee e do oeste do Kentucky têm o maior risco, com um alto risco (nível 4/4) de chuva excessiva emitida pelo NWS. Os riscos moderados e de luz se estendem ao leste em direção às contas.

O Centro de Previsão de Tempestades também emitiu um risco aprimorado (nível 3/5) para um clima grave, incluindo a possibilidade de tornados fortes. À medida que uma poderosa frente fria se move pelo sul, o risco de ventos e tornados prejudiciais persistirá no domingo.

Tempestade de inverno para impactar o Upper West e Northeastern O NWS informa que uma tempestade de inverno em desenvolvimento trará queda de neve moderada a forte, afetando o Upper West, os grandes lagos e o norte da Nova Inglaterra.

Os avisos do clima de inverno para totais de neve foram emitidos na faixa de 3-6 polegadas. O norte do estado de Nova York e o norte da Nova Inglaterra provavelmente experimentará acumulações de neve mais pesadas à medida que o sistema é fortalecido. Os ventos cada vez mais fortes podem causar neve e condições perigosas de viagem. As elevações mais altas das Apalaches também receberão queda de neve moderada. Na segunda-feira, espera-se que a tempestade se mova para o leste da Nova Inglaterra, embora a neve do efeito do lago persista em favor do vento dos Grandes Lagos devido aos ventos frios do noroeste.

O ar do Ártico surge para trazer um resfriado amargo para as planícies Uma onda de ar do Ártico do Canadá correr para o sul neste fim de semana até o início da próxima semana, trazendo temperaturas frias para as planícies norte e central.

As altas temperaturas cairão nos dígitos e adolescentes, com alguns lugares que lutam para se elevar acima de zero no domingo. As temperaturas mais frias são esperadas perto da fronteira canadense, onde os mínimos podem atingir -30 graus Fahrenheit. Ventos fortes levarão a arrepios do vento bem abaixo de zero. Essa explosão do Ártico será estendida ao vale do Mississippi e ao sul das planícies, trazendo o máximo apenas nos anos 30 e 40.

A noroeste do Pacífico para experimentar fortes chuvas e neve O NWS prevê um sistema de tempestades do Pacífico para trazer uma nova precipitação a noroeste do Pacífico a partir da noite de sábado.

As áreas costeiras verão chuvas moderadas, enquanto os vales interiores receberão uma mistura de chuva e neve. As elevações mais altas, especialmente nas Cascades e nas Montanhas Rock do Norte, experimentarão queda de neve moderada a forte. Para domingo à noite, esse sistema começará a interagir com uma frente do Ártico, expandindo a queda de neve nas montanhas rochosas do norte e em direção às planícies do norte.

Perspectiva de temperatura Antes do sistema de tempestades, as temperaturas estarão acima da média no centro e a leste dos Estados Unidos, o NWS espera no máximo nos anos 50 a 70 em todo o vale de Ohio, no vale do Mississippi e na costa do Golfo. No domingo, as temperaturas subirão para os anos 50 e 60 no Atlântico e Carolinas do meio, com 60 e 70 no sudeste. No entanto, a chegada do ar do Ártico reduzirá rapidamente as temperaturas atrás da frente fria, o que levará a um forte contraste entre as condições quentes e amargamente frias.

Fonte