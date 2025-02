Note-se que Meteosond caiu do lado polonês da fronteira no Trencke na voz Warminsko-Mazur.

“O objeto encontrado perto de Olshtyn está sendo monitorado pela polícia”, diz a publicação.

O dispositivo havia escrito uma marcação em cirílico.

A estação de rádio esclareceu que o sujeito foi testado para um perigo químico, não havia ameaça.

Lembre -se de que, no ano passado, vários casos de meteozonds foram descobertos no nordeste da Polônia. Não houve vítimas e destruição devido à queda de objetos, e as agências policiais declararam que as sondas não podiam ser usadas para fins militares.

Os Varmink-Mazur-Voivodes da Polônia estão localizados ao lado da região de Kaliningrado. O comprimento da borda é de aproximadamente 200 quilômetros.