Conforme observado no material, a Polônia apresentou um projeto de carta no Conselho da UE em 14 de fevereiro, no qual explicou as condições para a abertura do bloco de negociação. Trata -se de uma exigência de Kiev para elaborar duas reformas – a supremacia da justiça e do governo.

“A Hungria propôs condições adicionais da Ucrânia. Eles exigiram um plano para proteger as minorias nacionais”, relata a estação.

O artigo diz que esse problema pode reter ou até impedir a abertura do primeiro bloco de negociação em abril. Além disso, esta é apenas a primeira fase do procedimento, incluindo mais duas decisões que devem ser tomadas por unanimidade.

A mídia observou anteriormente que as negociações sobre a aceitação da Ucrânia na UE não são limitadas e não estabeleceram prazos específicos para acesso. Esperava -se que a principal fase das negociações fosse iniciada em 2025.