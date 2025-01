Robert F. Kennedy Jr. compareceu perante o Comitê de Finanças do Senado na quarta -feira (29 de janeiro) por suas primeiras audiências de confirmação, conforme indicado ao presidente Donald Trump para o Secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS). Kennedy, filho de Robert F. Kennedy e sobrinho do ex -presidente John F. Kennedy, defendeu suas posições controversas sobre a confiança do público nas agências de saúde, aborto e vacinas.

As respostas de Kennedy às perguntas dos senadores, incluindo aquelas que estão em sua antivacuna passada e sua posição na pílula abortiva mifepristone, causaram trocas quentes. Apesar de enfrentar protestos e escrutínio, Kennedy reafirmou seu compromisso com a ética médica e o apoio a programas como a Pepfar, com o objetivo de fornecer alívio do HIV a países de baixa renda.

Kennedy sobre confiança nas agências de saúde Em resposta ao jovem senador de Wyoming sobre o ceticismo público em relação às instituições de assistência médica, Kennedy comentou: “A razão pela qual as pessoas não confiam nas agências de saúde é que elas não foram confiáveis”. Ele prometeu reconstruir a confiança do público por meio da “transparência radical”.

Kennedy defende a posição do aborto em meio a críticas A senadora Tina Smith descreveu a posição de Kennedy sobre o aborto “perigoso”, questionando seu alinhamento com os possíveis movimentos do governo Trump para restringir ou proibir o aborto de medicamentos sem a aprovação do Congresso.

Quando o senador Bernie Sanders o pressionou em sua mudança de ponto de vista sobre o aborto, Kennedy respondeu: “Eu sempre acreditei que o aborto é uma tragédia”. Sua posição sobre o aborto tem sido inconsistente, e alguns críticos apontaram sua reversão para apoiar os direitos ao aborto durante sua campanha presidencial para apoiar as restrições nacionais depois de ingressar no governo Trump.

Vistas controversas sobre o Spark Calefating Vaccines trocas A história de Kennedy sobre o ativismo da vacina foi um ponto significativo de contenção. Durante as audiências, a senadora Elizabeth Warren desafiou Kennedy sobre seus laços financeiros com um escritório de advocacia que processou as empresas farmacêuticas, perguntando se ela continuaria se beneficiando de tais demandas se fosse confirmada como secretária do HHS. Kennedy respondeu: “Você está me fazendo parecer um Chelin”.

O senador Sheldon Whitehouse também pressionou Kennedy para esclarecer sua postura sobre vacinas. “Acabamos de ter um caso de sarampo em Rhode Island, o primeiro desde 2013 e, francamente, você assusta as pessoas”, disse Whitehouse, pedindo a Kennedy que apóie publicamente as vacinas obrigatórias contra doenças que ameaçam a saúde pública.

Em um momento mais leve, o senador Bernie Sanders perguntou sobre os controversos macacos “anti -vacussion” vendidos pela antiga organização Kennedy, a defesa da saúde infantil. Kennedy, que renunciou ao conselho do grupo em dezembro de 2023, declarou que agora apoia vacinas.

Kennedy reafirma o apoio a programas de ajuda do HIV Apesar de seus pontos de vista controversos sobre vacinas, Kennedy expressou seu apoio ao programa americano que fornece medicamentos para o HIV a países de baixa renda, conhecidos como Pepfar. Ele disse: “Apoiar absolutamente o programa. Ele salvou mais de 25 milhões de vidas.

Protesto e interrupção na audição O público de confirmação foi brevemente interrompido por um manifestante que detinha uma placa que dizia: “As vacinas salvam vidas”. O manifestante foi rapidamente eliminado pela polícia do Capitólio, mas o incidente se juntou à atmosfera tensa em torno da confirmação de Kennedy.

Kennedy sobre Mifepristone e acesso ao aborto Em resposta às questões do senador Steve Daines, a RFK Jr. prometeu implementar as políticas de Trump em relação à pílula abortiva Mifepristone. “O presidente Trump me pediu para estudar a segurança do Mifepristone”, disse Kennedy. Ele acrescentou: “Concordo com Trump que os estados devem controlar o aborto”.

Kennedy promete defender a ética médica Em questões de ética e conflitos de interesse, Kennedy garantiu aos senadores que cumpririam todas as regras e regulamentos de ética relevantes se confirmados.

