Kennedy manifestou preocupação por muito tempo com os ISRSs, uma classe amplamente prescrita de antidererecedores que inclui Prozac e Zoloft. Em sua audiência de confirmação, ele comparou os SSRIs com a heroína, afirmando: “Conheço pessoas, incluindo os membros da minha família, que tiveram um momento muito pior ao sair dos ISRS do que para a heroína”.

Ele também vinculou o IRS a um comportamento violento, apesar da falta de apoio científico. Durante uma transmissão ao vivo de 2023 com Elon Musk, Kennedy disse que “tremendo evidência circunstancial” sugerem que as pessoas que tomam antidepressivos têm maior probabilidade de cometer tiroteios na escola. No entanto, estudos médicos, incluindo um da UCLA, descobriram que os ISRs reduziram significativamente as taxas de suicídio e são essenciais para tratar a depressão e a ansiedade.