"Rolar p ***?". Sexo, as entrevistas com chocolate fora do coral: Giordano Slendenda | Vídeo

Roberto Tortora 20 de fevereiro de 2025

Respostas absurdas às perguntas elementares sobre sexo: são aqueles que têm algumas meninas sensacionais e alguns meninos em clubes à noite em Milão. O serviço foi transmitido por Gilciotti Virginiadirigido para Do coral Com todas as respostas absurdas de meninos que mostram que sabem pouco e malAnatomia umna. Porque é verdade que “é bom fazer o amor de trimestrar”, como o divino Raffaella Carrà cantou, mas pelo menos deveria ter a base do corpo humano como por si só.

E não são apenas os homens que têm lacunas, como podem ser contratados, mas as mulheres geralmente não têm conhecimento dos conceitos básicos. Gigliotti, por exemplo, pergunta a uma garota: “Quantos meses uma gravidez leva?” E ela responde francamente: “6 meses“. O jornalista ressalta:” Você deveria saber “. E ela, ainda francamente, responde:” Eu sou noivo“.

Gigliotti, que é montado fora dos clubes entre os meninos que estão fora dos clubes, coleta outras respostas bizarras. Outra pergunta: “Oeducação sexual Você já fez isso? “Uma cabeça de bullying responde a Tronfio:“ Não, Mas sc **** mo“. Se ele se pergunta:” Qual é obeneficiar? “, Começamos a agarrar no escuro e mesmo neste caso não há diferença entre homens e mulheres:” Mmm … oh meu Deus, eu ouvi, mas não sei o que é “” eu tenho Não faço ideia “,” a parte interna onde o feto está se desenvolvendo? “

Ignorância desenfreada, uma garota pede ajuda: “Opções, opções, Por favor“. O escuro, uma pequena luz de outra entrevistada: “Memming é uma membrana na vagina e geralmente quebra com o primeiro relacionamento sexual. Não tem isso.

Imediatamente, no entanto, ele rasgou o abismo do conhecimento com outras respostas únicas para a pergunta Pierce: “Onde os homens têm um hímen?”. Um vulgarmente diz “abaixo!”. Outro arriscado: “No prepúcio? Não, eu não sei. “Uma garota não é diferente:” no pênis “. E a última ousa mais:” para os rins “. Voltando a uma das primeiras perguntas de Gigliotti, uma única solução realmente parece realmente necessária: para a educação sexual em As escolas para introduzir e preparar melhor as crianças para um aspecto de suas vidas que as influenciará profundamente. Jovem sem saberdiria Achille Lauro!