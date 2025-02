Roma, Dybala está pensando em punição: Veneza Ko Al Penzo, a variedade Giallorossi continua

Roma vence Veneza por 1 a 0 no ‘Penzo’ e vence o segundo caminho da temporada graças a uma pá de pênalti Paulo Dybala. Invicto nos últimos oito campeões, a equipe de Claudio Ranieri Então, sobe para 34 pontos no ranking. Décima quarta derrota sazonal em vez disso Veneza que permanece a uma altura de 16 No final de um jogo em que os homens da propriedade de posse de posse de Francesco (60%) viram sem, no entanto, poder estar nos últimos metros.

Na primeira metade, os anfitriões jogam bem no chão, mas é isso Roma para ter as ocasiões mais importantes. Em 16 ‘, a combinação de Celik Dybala leva ao Shot Convbyk, que remove uma marca e chuta o canhoto ao encontrar o desfile de Radu. Em 30 ‘Outra chance para o Giallorossi: Dybala cruza um futebol dourado, Mancini opera uma saída incorreta do goleiro, mas o tornozelo de Nicolussi consegue economizar na linha. Roma é até perigosa no jogo aéreo sete minutos depois, quando Desbyk obriga Radu a levantar no canto.