Roma excede o Eintracht Frankfurt e se qualifica para o jogo da Liga Europa. Na partida de Olimpico, Tam, o Gidorossi de Claudio Ranieri de alemães (terceiro na Bundesliga), que conseguiu assumir a liderança aos 44 minutos do primeiro tempo: a cruz de Gianluca Mancini da direita que encontra o voo de Angelino. A bola é desviada para um terno, mas o objetivo é todo o espanhol. No segundo tempo, Roma cresce em intensidade e com 69 ‘duplo com Shomurodov (que a assumiu de um Dovbyk chato) operado por Soule (que veio no lugar de Saelemaekers, alertou). Uzbeko é ativado em velocidade e perfura Trappo após um rebote. A Roma fecha a primeira fase em 15º lugar com 12 pontos.

Uma derrota indolor para Lazio, que perde na casa de Braga, mas ainda consegue fechar a primeira fase da Liga Europa do primeiro no ranking. Para os Biancocelesti, 19 pontos, como o Athletic Bilbao, mas o Lazio tem uma melhor diferença de rede. A partida em solo português termina no 6º minuto do primeiro tempo, quando o Horta Trafigge Mandas na assistência de Gomez. Os homens de Baroni tentam evitar a derrota na final da competição, mas isso não é suficiente. Hoax for the Braga: a vitória de hoje não é suficiente para obter acesso ao jogo.