Roma, jornalistas italianos: dizendo ao Jubileu

“Count the Jubilee” é o nome do evento organizado pela Associação de Jornalistas Italianos, realizada esta manhã na Câmara da Protoomoteca, no Capitólio.

“Houve um grande compromisso para a máquina organizacional da administração do Capitolina trabalhar e viver para receber fiéis que serão deslocados de todo o mundo em Roma. Este é um aniversário que realmente tem o coração que todos tocam na esperança com conteúdo espiritual é Também a atitude de olhar para o presente, a ser vivida com otimismo, sem ser esmagada pelo lucro. Então Roberto Galtieri, prefeito de Roma. “É importante contarmos a capacidade de comunicar nossa cidade. O Jubileu é o evento que catalisa milhões de pessoas, não apenas um cristão. É por isso que é importante receber os peregrinos que chegam a Roma para uma peregrinação do Espírito com caminhos, estruturas e serviços “, disse Francesco Rocca, presidente da região de Lazio.

O subjacente de Mef Lucia Albano estava presente, como representante das instituições: “O governo queria estabelecer uma sala de controle para planejar estratégias organizacionais, alocar e investir recursos (2,3 bilhões) para o evento do Jubileu em que ela acredita muito . Havia um grande espírito de cooperação, com uma abordagem metodológica, conforme desejado pelo secretário do Mantuan, que marcou o tempo, as dificuldades e as diferenças superaram uma meta.

Para o Monsignor Fisichella, prefeito para o novo evangelismo e responsável pelo Papa Francisco pela organização do Jubileu: “A primeira história é a dos rostos, que trabalham juntos em uma atmosfera de amizade e responsabilidade. Um grande trabalho em equipe para a organização deste Evento.

Entre os palestrantes, Bruno Vespa, jornalista da RAI, também: “Nós jornalistas também devemos dar esperança nas coisas para contar. Ao coletar a sugestão do Papa Francisco, o significado espiritual do aniversário deve ser contado, e Roma, cidade extraordinária. O turismo de aniversário não é alto, certamente da fé, mas da massa. À luz das grandes aparências, devemos responder que retornaremos a Roma. “Para Davide Rondoni, chefe do festival do século VIII a morte de São Francisco:“ A esperança é menos se você perder algo que ama. Antes de São Francisco morrer, São Francisco deixou um poema, cantículo de criaturas. O tipo E a nobreza é encontrada quando ele aprende a amá -lo.

“A comunicação mudou, assim como o mundo do jornalismo. Ao coletar o aviso do papa Francisco que é dado por ocasião do aniversário da comunicação, é importante se comunicar, mas com a verdade “, então Betta Mancini, fundadora da Associação de Jornalistas Italianos. Sob os palestrantes também Andrea Tornielli, Santo consulte a comunicação Diretora e Gina Nieri, diretora do MediaSet, que é essencial se comunicar.

Ele moderou o evento Lorena Bianchetti.