Roma-Napoli 1-1, Angelino responde a Spinazola na recuperação

ROMA (Italpress) – Um gol de Angelino em recuperação completa fecha a faixa de sete vitórias consecutivas de Napoli no campeonato. No Olimpico 1-1, pega e faz um presente para inter, parado por Milão, sempre 1-1, no Stracittadina do final da tarde. É por isso que três pontos de uma distância entre os Napolitans permanecem no topo (54) e os homens Nerazzurri -dois (51): Simone Inzaghis, no entanto, precisam jogar a continuação da partida contra a Fiorentina durante a semana. Por outro lado, os pontos de Roma estão trinta, agora longe das posições superiores e mais concentrados nos copos. Exatamente por esse motivo, Claudio Ranieri sai três dias após as quartas de final da Copa Italiana contra o Milão, inicialmente Hummels, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers, Dybala e Dovbyk no sofá. Sem seus melhores jogadores, Roma está lutando para organizar a manobra. Napoli joga o jogo com quase 60% da bola e desbloqueia o resultado em 29 ‘graças a dois ex do jogo.

O ex -junho Juan Jesus traz Mancini em crise com um lançamento para o outro ex -Spinzzola, que se apresenta por Swylar e o bate com um lobs preciso. A equipe da casa é chamada para responder, mas apenas acende a recuperação com um cabeçalho de Nichea neutralizado por Meret. Os planos da Roma são complicados em 56 ‘quando uma lesão El Shaarawy e Kone para, substituídos por Saelemaekers e Paredes. Em 64 ‘Ranieri também chama Cristante (liberado sob os apitos) e a Carta Convbyk é tocada. A Roma aumenta o centro de gravidade e atinge o gol aos 74 minutos de paredes, que se compromete um chute livre e com a direita direita toca o poste à esquerda de Meret. O tempo de Dybala é apenas em 80 ‘, mas outros protagonistas estão na final. Aos 91 ‘Saelemaekers se sobrepõem e Angelino se sobrepõe ao espaço para chutar em tempo real e o resultado é o mesmo: a bola na rede e a olímpica em comemoração. Assim como o Milan Derby, o Sun Derby também decide na recuperação e termina 1-1.

– Foto da Agência de Ciências Naturais –

(Italpress).