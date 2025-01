Roma-Napoli, diminui até 90 minutos: caos em termos, pare para trens em Tiburtina

A circulação de trens na linha é gradualmente retomada Alta velocidade Roma-Napoli, Depois de pesquisar a infraestrutura entre Roma Prenestina E a Labic dizia respeito a atrasos por até 60 minutos. No momento, de acordo com relatos Trenitalia Infomobilidade, trens de alta velocidade podem registrar um tempo de viagem mais atual por até 40 minutos. Os trens em alta velocidade não estão relacionados às rotas alternativas via Cassino e via Formia e registraram mais tempos de viagem até 60 minutos. Os trens regionais foram submetidos a cancelamentos e limitações do curso.

Alguns trens passaram por variações significativas nas paradas: o FR 9652 Naples-Milan fez uma parada extraordinária em Roma Tiburtina em vez de Termini, enquanto o FR 9432 Nápoles-Venice não fez a parada habitual nos terminais da Roma. Apenas três dias atrás, um roubo de cobre atrasou a circulação sanguínea. Ontem, no entanto, a greve nacional da equipe ferroviária trouxe o sistema de joelhos.