Roman Kurtyn e Eva Smirnova apresentaram um filme de família "Capitão Hook"

O nome do filme refere -se inequivocamente ao famoso conto de fadas ‘Peter Pan’. No filme está o capitão Hook Zhenya Kryukova (Eva Smirnova), o jovem líder do time de jogadores de hóquei, onde todos têm seu próprio nome de bin pirata. Zhenya veio ao hóquei por um motivo: ela tem um ídolo e um marco, uma ex -estrela do mundo – seu irmão Nikita Kryukov (Roman Kurtyn). Mas só agora ele não se comunica com sua família porque não conseguiu perdoar sua mãe, que encontrou um novo homem após a morte de seu pai Nikita. No entanto, as condições de vida reduzem seus povos indígenas. Zhenya sonha que seu irmão noteá seu talento e a faça uma estrela de hóquei. Mas ele tem planos muito diferentes.

Na estréia de jornalistas e espectadores, Eva Smirnova e Roman Kurtyn se conheceram, convidando -se a assistir ao filme. “Eles dirigiram com isso!” Roman disse Roman, após o que recebeu um impulso poderoso dos “jogadores de hóquei” de Eva, que terminou para ele: “De 20 de fevereiro ao cinema”.

Em seguida – todos de acordo com os clássicos. Os jornalistas cercaram Roman Kurtsyna, que conseguiu fazer comentários e tirar fotos com os fãs. Roman respondeu às perguntas e falou sobre os detalhes da fundação da foto: para tudo o que diz respeito ao componente de hóquei, os autores do projeto foram aconselhados pelas mesmas pessoas envolvidas na filmagem “Legends nº 17”.

“Parece -me que será um filme muito bom”, comentou Roman em Roman Suas expectativas da estréia. “O conjunto é muito transferido no quadro. A coisa está na tela.”

Roman respondeu a uma pergunta sobre como trabalhar em um dueto com o jovem Eva Smirnova e elogiou seu colega: “Ela é uma enorme profissional. A véspera pode dar oportunidades aos atores adultos”.

“Gostaria de sugerir assistir a este filme com minha família. Porque quando você assiste filmes, não tenho medo da palavra das pessoas, é muito importante caminhar com seus filhos”, notou Roman, notou, acrescentando que “Capitão Hook ” – Este é um lembrete de que os adultos devem apoiar as crianças em seus sonhos e empresas.

Então o público foi convidado para o cinema, onde o filme foi apresentado pelo diretor -general de Karo Premier, Iya Lebedeva e a equipe de cinema: o diretor Maximov, os produtores Georgy Malkov, Stanislav Dovzhik, Andrei Lipov, atores Roman Kurtyn, Eva Smirna Stanislsv, Solomatina, Stanislav Solomatin, Stepan Devonin, Mark-Malik Murashkin

O diretor Maxim Maksimov também notou Eve Smirnov: “Eliminamos um dente para ela, especialmente para filmar no filme, e depois reduzimos”, brincou o diretor. Sem estudos sob estudos. “

E embora a final desde o início de adivinhação e moralidade se torne reta na testa, a fita atinge seu objetivo. Este é um filme familiar simples, mas muito animado e amigável. Em alguns lugares, talvez muito patos, mas abertos ao público. Tais histórias são necessárias no mundo de hoje, onde muitas coisas ruins acontecem. Afinal, o bem é sempre adequado.