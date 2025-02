Romântico e cru, o show Altuzarra f / W foi um estudo de contraste

As mulheres contêm multidões, então por que nossos armários também não deveriam? Ninguém quer ser um pomba pelos arquétipos da moda – um fato que Joseph Altuzarra entende claramente. Sua coleção de outono / inverno 2025 apresentada durante a New York Fashion Week foi engenhosamente incongruente. “Doçura e vulnerabilidade contrastam com a sexualidade e a força manifestas”, escreveu ele nas notas do programa.

Uma maneira de Altuzarra jogar no tema dos contrastes era usá -lo com materiais díspares. Um visual incluía uma jaqueta de lã confortável combinada com uma saia de musselina ventilada. Outra roupa misturada algodão estruturado com seda líquida. A cor e a silhueta eram outras ferramentas usadas. “Os tons de jóias ricas se misturam com rosas e nuas nuas, enquanto as roupas de seda são sufocadas na cintura e acentuadas com ombros”, disse o espetáculo. “O frágil bordado cristalino fica subvertido em proporções gigantes, transformando -se em pregos do tipo escudo. O resultado é um caos requintado. “Você não gosta dessa frase”, o caos requintado “? Vou tentar se lembrar da próxima vez que meu armário parecer um desastre natural.

Abaixo, organizei meu Altuzarra F / W 25 Looks favoritos em três categorias: Doce, estruturado e sexy. Que prazer é a moda sem um pouco dos três?

Macio

Fluido. Etéreo. Leve como ar. Em oídio. Essas são apenas algumas das palavras que me vieram à minha mente quando estudei a nova coleção Altuzarra. Essas peças, sem dúvida, farão o romântico na alma. “Embora as coleções anteriores tenham contado com grandes inspirações temáticas”, disse as notas do programa, “esta temporada se transforma para dentro, puxando artefatos profundamente pessoais: letras, memórias, jornais íntimos.

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

Estrutura

Não podemos ser muito macios, o tempo todo. Joseph Altuzarra sabe que as mulheres também apreciam a estrutura de seus armários, então ele também incorporou vários loks dignos de cargo. Meu favorito? O blazer da marinha com o colar impermeável e o tamanho da cinnée com calças bege simples e saltos pretos. Esse é o tipo de retenção da confiança que você teria para uma entrevista de emprego ou uma importante reunião de clientes.

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

Sexy

Depois de analisar o show de Altuzarra F / W 25, a terceira categoria que propus foi “sexy”. Mas sua versão do apelo sexual não é um tamanho único. Em uma extremidade do espectro, você tem um vestido máximo completamente puro e fluido feito em um tom roxo impressionante. No outro extremo, você tem LBDs perfeitos para Bodycon para uma noite na cidade. Se você prefere covarde ou se encaixar após o escuro, Altuzarra o cobriu.

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)

(Crédito da imagem: Altuzarra Gacityness)