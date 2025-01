Rory Sykes, palestrante inspirador que superou a deficiência, morre no incêndio em Malibu

Rory Sykes, um humanitário australiano nascido na Grã-Bretanha e um jogador ávido, que nasceu cego com paralisia cerebral e superou imensos desafios físicos, morreu nos devastadores incêndios de Malibu em 8 de janeiro. Sua mãe, Shelley Sykes, acessou o X (antigo Twitter) para anunciar sua morte, compartilhando a notícia comovente.

Uma vida interrompida “É com grande tristeza que tenho que anunciar a morte do meu lindo filho @Rorysykes ontem nos incêndios de Malibu. “Estou totalmente com o coração partido”, escreveu Shelley Sykes.

Sua postagem detalha a vida de Rory e retrata um jovem corajoso que superou obstáculos e inspirou muitos.

Rory nasceu em 29 de julho de 1992 e compartilhou seu aniversário com sua avó. Apesar de ter nascido cego com paralisia cerebral, Rory desafiou as probabilidades. Ele passou por várias cirurgias e terapias para recuperar a visão e a capacidade de andar, alcançando marcos que muitos consideravam impossíveis.

Uma jornada extraordinária de resiliência e inspiração. Shelley Sykes compartilhou as incríveis conquistas de seu filho, observando que Rory foi um palestrante inspirador com apenas 8 anos de idade e trabalhou com o renomado palestrante motivacional Tony Robbins. A força e perseverança de Rory eram evidentes desde tenra idade.

“@rorysykes foi um palestrante inspirador procurado por @TonyRobbins quando ele tinha apenas 8 anos de idade”, escreveu Shelley. “O livro @CallumsCure publicado pela primeira vez por @simonschuster na Austrália é sobre sua bravura.”

Além de falar em público, Rory foi o fundador da Happy Charity, uma iniciativa sem fins lucrativos fundada por ele e sua mãe. Shelley descreveu seu filho como um verdadeiro humanitário, dedicado a fazer a diferença no mundo.

Paixão por tecnologia e jogos. O amor de Rory pela tecnologia e pelos jogos também foi fundamental em sua vida. Ele era um fã devoto da Apple e proclamou com orgulho sua admiração pela empresa e por seu CEO, Tim Cook. Shelley mencionou que Rory se via como o “fã nº 1 da @Apple e @tim_cook”.

“Ele tinha sua própria cabana em nossa propriedade de 17 acres no Mount Malibu TV Studio, decorada com os mais recentes dispositivos Apple”, acrescentou Shelley. Foi nesta casa que Rory perdeu tragicamente a vida quando os incêndios em Malibu devastaram a área.

Um detalhe comovente: a luta contra as chamas Shelley compartilhou um momento particularmente doloroso ao relembrar sua tentativa desesperada de salvar a casa de seu filho. Os incêndios, que já devastaram a propriedade, impossibilitaram Shelley de resgatar a cabana de Rory. “Não consegui tirar as cinzas do seu telhado com uma mangueira porque @LVMWD Agua Municipal de Las Vírgenes desligou a água”, explicou.

A situação piorou quando foi revelado que mesmo os bravos bombeiros, que lutaram incansavelmente para conter as chamas, enfrentavam grave escassez de água. “Mesmo os 50 corajosos bombeiros não tiveram água o dia todo!” Shelley escreveu.

O legado de Rory Além de seu amor pela tecnologia, Rory também era um jogador apaixonado de RuneScape, um hobby que era fundamental para sua identidade para muitos de seus fãs online. A homenagem de Shelley também destacou o amor de Rory pelas viagens, compartilhando que, apesar de suas dificuldades, ela viajou pelo mundo ao lado de sua mãe, visitando a África, a Antártida e muitos outros países.

“Apesar da dor, ele ainda estava animado para viajar pelo mundo comigo, da África à Antártica”, lembrou Shelley.

Uma perda profunda A morte de Rory deixou um vazio profundo na vida de seus entes queridos, fãs e de todos que o conheceram. Shelley escreveu: “@shelleysykes sentirá muita falta dele, mãe, de seus pavões, Edgee e Mickie, e de todos os seus fãs online ao redor do mundo!”

Incêndios florestais devastadores devastam a Grande Los Angeles, deixando 11 mortos e milhares de desabrigados Uma série de cinco incêndios florestais na Grande Los Angeles matou 11 pessoas e destruiu mais de 12.000 estruturas. O Palisades Fire, o maior incêndio, continua a ameaçar bairros como Brentwood e Encino e está 11% contido. Mais de 153.000 residentes foram evacuados e 13 estão desaparecidos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu uma investigação sobre problemas com hidrantes que dificultaram os esforços de combate a incêndios. O condado de Los Angeles declarou emergência de saúde pública devido ao fumo e aos riscos para a saúde. As autoridades pedem aos residentes que sigam as ordens de evacuação e recomendações de segurança.

