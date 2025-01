22 de janeiro de 2025

(Agência Vista) Roma, 22 de janeiro de 2025 “Hoje, o apoio à Ucrânia é mais necessário do que nunca e é por isso que votaremos sim à moção do governo.” Disse Ettore Rosato após os anúncios do ministro Crosetto. Fonte da sala: Agência Vista / Alexander Yakhnagiev