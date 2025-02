Rosa -schurk e transparentes "assassino": Look Crazy, um tumulto para Ariston | Olhar

Na véspera do Sanremo Festival 2025, Rosas Ele fez isso para discutir alguns de seus soquetes contra os Estados Unidos e a Itália, os dois países, incluindo isso, estão divididos. Sim, o artista anunciou que não gosta dos dois governos, especialmente o americano, que é Donald Trump. Tanto que ele anunciou que quer deixar os Estados Unidos. Faremos um motivo.

Então o palco, onde Rose Villain convenceu. Ele se separou com o seu ExílioA música trouxe para a corrida. E na primeira noite o cantor Ele também encantou com sua roupaUm totalmente vermelho de pura paixão. Apenas lindo.

Aqui, na segunda noite do evento, Rose -Schurk passou. Não apenas para a interpretação, mas também para o visual: Apenas ótimo. Um vestido preto e muito reduzido, uma saia longa Transparantes super-sexy embelezados com uma borda rosa. Salto alto e cabelos íngremes para completar uma roupa, promovidos com bandeira e galhardete. Ótimo, tentador. Tanto que também Bianca BaltiO co-dedutivo da noite, dê as boas-vindas ao palco em que ele marcou: “Que boaza você é!”. Difícil negar …