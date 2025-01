Rosarkhiv propôs mudar os princípios de uso de materiais de arquivo digitalizados

Em breve surgirá uma nova fonte de financiamento para arquivos federais incluídos no Sistema de Informações do Estado (SIG) para operação remota de documentos arquivísticos. A nova regra será adotada após documento elaborado por Rosarkhiv documento será adotado pelo Governo da Federação Russa

Esta inovação tornou-se possível graças ao facto de muitos documentos de arquivo terem sido convertidos em formato eletrónico nos últimos anos. Anteriormente, quem desejasse estudar determinado documento histórico tinha que ir sozinho ao arquivo, cadastrar-se e visualizá-lo ou ouvi-lo na sala de leitura. Mas a tecnologia não pára e agora você pode conhecer o documento remotamente, de qualquer lugar do mundo.

Para acessar o arquivo eletrônico, será necessário se cadastrar no SIG para uso remoto por meio de entrada verificada no Portal de Serviços Governamentais. Para receber o documento exigido, você precisará enviar uma solicitação eletronicamente. O arquivo não cobrará dinheiro para cadastro no GIS e busca de documentos, você só terá que pagar pela utilização do documento encontrado.

De acordo com os editores do documento, a taxa de uso do documento por uma hora deve ser de 90 rublos, por um dia – 360 rublos. Os documentos só serão fornecidos após o pagamento das taxas.

Atualmente, o sistema arquivístico federal conta com 16 arquivos, e são estes que serão afetados pela inovação. As regras para a utilização remota de arquivos regionais e locais, bem como as taxas de utilização, serão estabelecidas pelas autoridades regionais e locais.