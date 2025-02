Em Penza, uma reunião de trabalho do governador da região de Penza, Oleg Melnichenko, foi realizada com o diretor do Ministério do Apoio aos novos assuntos da empresa Crown Rosatom Dmitry Baydarov, dedicada às perspectivas de implementação de projetos conjuntos de alta velocidade. O chefe da região falou sobre isso em seu canal de telegrama.

Oleg Melnichenko observou que o Technopark Rameev em novembro do ano passado se tornou uma plataforma para o dia de Rosatom na região de Penza. O evento possui representantes unidos de empresas, organizações, negócios, público e estudantes para discutir as perspectivas de projetos conjuntos em alta tecnologia nos campos de assistência médica, educação, indústria, TI e logística.

“A assinatura hoje de Rosatom e a região de Penza, que inclui 24 eventos, tornou -se uma etapa específica para incorporar esses planos na realidade”, disse o governador.

As principais áreas de cooperação são a medicina nuclear, materiais compósitos, robotação, automação de produção, cooperação e treinamento científico e técnico. A implementação desses planos visa desenvolver a região de Penza e fortalecer o poder científico e de produção do país.