Rosaviação: Outrian na transmissão de Kazan e Nizhnekamsk

Segundo ele, são necessárias medidas “para garantir a segurança dos vôos de aeronaves civis”. Os passageiros devem tratar com a visão do possível desconforto em relação à suspensão dos serviços de vôo.

Em publicado em Canal do Telegram A mensagem esclarece que as restrições foram introduzidas no início da manhã de 22 de fevereiro em dois aeroportos: Kazan (Código da ICAO: UWKD); Nizhnekamsk (Begishevo; Uwke).

Koreneako acrescentou que a segurança de vôo é uma prioridade ao organizar o transporte aéreo. As equipes de revestimentos, controladores de tráfego aéreo e serviços aeroportuários são válidos de acordo com as instruções aprovadas.

Observe que essas restrições foram introduzidas nos aeroportos de Kazan, Nizhnekamsk, Ulyanovsk, Izhevsk e Kirov na manhã de 19 de fevereiro. O aeroporto de Ulyanovsk retomou o trabalho às 6 horas de Moscou, e os aeroportos de Kazan e Nizhnekamsk começaram a aceitar e enviar aeronaves às 8:00 (horário de Moscou).