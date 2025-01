Rosaviatsia introduziu restrições temporárias à operação dos aeroportos de Kazan e Nizhnekamsk

Para garantir a segurança dos voos de aeronaves civis, foram introduzidas restrições temporárias à operação do aeroporto de Kazan, informou a publicação.

Ressalta-se que os controladores de tráfego aéreo e os serviços aeroportuários, bem como as tripulações de voo, tomem todas as medidas necessárias para alcançar este objetivo.EU garantindo a segurança do voo.

Mais tarde, um representante da Agência Federal de Transporte Aéreo escreveuque restrições temporárias à chegada e liberação de aeronaves também foram introduzidas no aeroporto de Nizhnekamsk.