"Roscosmos" publicou uma foto de satélite do maior iceberg A23A do mundo

A foto foi tirada pelo satélite meteoro-M. Mostra um A23A à deriva no Oceano Atlântico.

Conforme observado na descrição da publicação, de acordo com as últimas estimativas, a área do iceberg é de 3.672 quilômetros quadrados e seu peso é de quase 1 trilhão de toneladas.

O iceberg dirige-se atualmente em direção à ilha britânica de South George, no sul do Oceano Atlântico.

Lembre-se, o iceberg se separou da geleira do filme Romênia em 1986. Durante três décadas ele esteve no fundo do Mar de Wedel. Durante esse período, o iceberg diminuiu de tamanho, foi apanhado pela corrente e mudou-se para águas quentes perto da Ilha Britânica.