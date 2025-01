Conforme observado no mapa, esta formação foi criada com base no batalhão de defesa terrorista Donbass da Guarda Nacional da Ucrânia.

Além disso, Rosfinmonitoring incluiu na sua lista de terroristas e extremistas mercenários estrangeiros Levan Beruashvili, Aleksi Bibichadze e Sharunas Yasyukevichyus, que foram acusados ​​​​pelo Comité de Investigação Russo de participarem em ataques terroristas na região de Kursk.

A lista também inclui os mercenários americanos Robert Wertman e Derrick Bales, o britânico James Scott Rees Anderson, capturado na região de Kursk, e o comandante da 80ª Brigada de Assalto Aéreo das Forças Armadas Ucranianas, coronel Pavlo Rozlach.

No que diz respeito a este último, o Comité de Investigação da Federação Russa abriu um processo criminal com base em artigos sobre a utilização de armas de destruição maciça e a realização de um ataque terrorista na região de Kursk.