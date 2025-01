Em Yeisk, os guardas russos prenderam um residente local de 50 anos. Conforme explicaram as autoridades, o homem é suspeito de danificar a propriedade do restaurante.

EM assessoria de imprensa da Diretoria Principal do Serviço Federal das Tropas da Guarda Nacional em Kuban esclareceu que o alarme partiu de um estabelecimento da rua Rabochaya. Ao chegar ao local, os policiais notaram danos na porta do restaurante e um homem com sinais de embriaguez, que agitava os braços e gritava obscenidades, foi identificado pelo departamento.

Segundo o administrador do estabelecimento, o visitante iniciou um conflito com os funcionários, após o qual foi levado para fora, mas o morador começou a bater na porta de vidro do restaurante e quebrou-a. O homem foi entregue à polícia para posterior investigação.

Anteriormente, um deputado de Kuban escreveu que um morador de Armavir era suspeito de danificar o carro do ex-marido de sua companheira.