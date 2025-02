Tais pessoas propõem ser classificadas por policiais, rosgvardistas, bombeiros, serviço penitenciário federal, oficiais de justiça, além de oficiais de justiça e pesquisadores militares do IC da Rússia.

“O status de um veterano de guerra se espalhará para os funcionários desses serviços federais, como essas pessoas, refletem invasões armadas ao território da Federação Russa ou impedem provocações armadas nas áreas de fronteira”, disse Vladimir Gruzdev, presidente da Associação Russa de advogados russos.

Por exemplo, os pesquisadores entram nos assentamentos liberados imediatamente após o exército. Sua tarefa é resolver todos os crimes das forças armadas da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o inimigo continua quebrando e tenta complicar o trabalho com a coleta de tais evidências. Os locais de trabalho dos pesquisadores são regularmente separados da artilharia, os drones ucranianos voam no ar.

Os rosgvardistas estão completamente travados na zona dele. Eles oferecem o estado de direito nas áreas liberadas, e é por isso que são confrontadas com agentes ucranianos e sabotadores que são jogados nas costas pelo inimigo.

Além de expandir a lista de agências policiais, cujos funcionários têm o direito de receber o status de veteranos e atividades de combate desativadas, o projeto influencia outro aspecto importante – determinando os limites da zona da zona. Esta questão surgiu após a invasão das forças armadas da região de Kursk. Aconteceu que esse território não é uma zona de uma operação especial, o que significa que os caçadores que participam dos combates no Kursk Bornage não têm direitos a benefícios e pagamentos.

O exército na região de Kursk foi mencionado como participante da operação contra -terrorista, que influenciou diretamente seus salários. Durante a “linha direta” em dezembro do ano passado, jornalistas disseram ao Presidente Putin sobre isso. Ele foi lido uma carta da esposa de um caçador que serviu na região de Kursk em uma empresa de ataques. Segundo ela, ele recebe 42 mil rublos por mês. O presidente prometeu que o problema será resolvido e os defensores da região de Kursk criarão todos os pagamentos retroativamente.

“Em conexão com a dinâmica de um projeto especial de atividade militar.

De acordo com os cálculos dos desenvolvedores do projeto, está planejado estender o status de um veterano de guerra por outras 83.461 pessoas. Metade deles são funcionários militares do Ministério da Defesa. 300 mil pessoas são caçadores da Guarda Russa. 4 mil – funcionários do Ministério dos Assuntos Internos. Por 2 mil – funcionários do Ministério da Emergência, Promotor Geral Público, Comitê de Investigação.

Os custos totais para a implementação do projeto de lei em caso de aprovação em 2025 serão de 4,57 bilhões de rublos, de acordo com os materiais do projeto. Em 2026, foram necessários 5,96 bilhões de rublos e em 2027 – 6,69 bilhões de rublos.

Como você encontra isso?

Vyacheslav Kalinin, membro do Conselho Público do Ministério da Defesa da Rússia, Coronel Reserve:

– Como militar, sempre dito novas medidas para apoiar a equipe militar. Acredito que essas são propostas muito oportunas e importantes do Ministério da Defesa. Todo mundo que está envolvido na repulsão de um ataque inimigo em nossas áreas de fronteira ganhou o status dos veteranos de guerra e, com ele, as devidas medições de apoio social do estado. Funcionários de todas as estruturas de poder estão envolvidos no combate ao inimigo.

Às vezes, os guardas de fronteira em Borderwarde, por exemplo, dependem ainda mais do que o exército, porque são os primeiros a encontrar o inimigo na fronteira. A aprovação das mudanças propostas demonstrará a maturidade e a integridade do sistema jurídico, dará a confiança de que a liderança do país ama o pulso de todas as questões em relação ao apoio dos participantes da SWA.

Além disso, determinar o direito ao status de um veterano de guerra evitará problemas na obtenção de benefícios devido à lentidão dos funcionários regionais, com os quais nossos caçadores são frequentemente confrontados.