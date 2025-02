Rosie Huntington-Whiteley acaba de trazer a tendência de calças graciosas que os parisienses sabem que será enorme nesta temporada

Trabalhando na moda e escrevendo em tendências, às vezes parece que um novo estilo essencial surge a cada minuto. De tecidos frescos a cortes inovadores e designs totalmente originais, o mundo da moda é um lugar emocionante – embora às vezes exaustivo. No entanto, no meio da evolução constante, uma categoria parece amplamente intacta pelo rápido ritmo da mudança: as calças. Com os cortes perfeitos com pernas retas, com cigarros e muito bem controlados há muito tempo, já faz um tempo desde que vimos uma inovação real neste departamento. Isto é, até agora.

Nesta semana, vi uma silhueta fresca que poderia muito bem quebrar a próxima grande tendência nas calças. Fazendo uma aparição na primeira fila do Burberry Parade na noite de segunda-feira, Rosie Huntington-Whiteley fez sua estréia uma das calças mais elegantes de calças que eu já vi há muito tempo: um par de calças chiques. Projetado para dar a ilusão de uma saia ou uma dobra de tecido presa ao redor da cintura, sua escolha, sua escolha, o movimento e o chique de sua aparência noturna – completando perfeitamente o quadro elegante.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Enquanto Huntington-Whiteley apresentava a tendência no coração de Londres durante um dos eventos de moda mais importantes da cidade, através da cadeia, notei que os parisienses adotam o visual de uma maneira chique e discreta. Iterações negras simples estilizando-se com grampos de guarda-roupa, como camisetas e cardigãs, eles trazem sua facilidade de assinatura para a tendência, o que dá a impressão de ser um guarda-roupa de longa data e não de uma novidade efêmera.

Misturando a elegância de uma saia drapeada com o verniz estruturado de calças clássicas, esse estilo emergente faz um argumento convincente para um lugar em qualquer guarda -roupa de cápsula. E com as marcas e criadores de rua que beijam a silhueta, não demorará muito para que os iniciados da moda estejam envolvendo calças com o mesmo entusiasmo que seus pares de pernas retas.

Para explorar a tendência que já encontrou uma casa em alguns dos armários mais chiques, continue a percorrer nossa modificação organizada das melhores calças embrulhadas para comprar agora.

Calças Boutiquez:

Cos Calças de perna direita regulares envolventes As dobras elegantes adicionam um elegante ponto focal que torna essas calças pretas incrivelmente elegantes.

Marks & Spencer Envelope rico em modal em calças de pernas largas Estes chegam aos tamanhos britânicos 6-22, além de comprimentos curtos, regulares e longos.

Maneira de ver Calças embrulhadas Estilo com uma blusa preta simples ou desgaste com uma camiseta relaxada.

Cos Relaxamento de lã de lã de lã de lã relaxado Seja rápido! Estes estão tão próximos da venda.

Bershka Alfaiate fino -arranhões feitos A tendência da moda com listras finas deve ser uma silhueta essencial nesta temporada.

Frankie Store Calças de envelope Altai Eu sempre volto à loja Frankie para suas bases elevadas.