Rosleskhoz realizará inspeções florestais não programadas em 15 regiões

“Após analisar os resultados da avaliação de eficiência, os materiais de relatório das regiões, os resultados do inventário florestal estadual e do monitoramento patológico florestal, identificamos regiões onde a eficácia da implementação dos poderes delegados foi reduzida instruções do Vice-Primeiro Ministro do governo russo, Dmitry Patrushev, realizaremos inspeções não programadas nos departamentos florestais regionais e descobriremos os motivos da queda nos indicadores. Com base nos resultados, enviaremos instruções para eliminar as infrações, e também informaremos as lideranças regionais sobre os resultados das fiscalizações para adoção de medidas de controle. tomar decisões”, observou o chefe da Rosleskhoz, Ivan Sovetnikov.

Por exemplo, as inspeções ocorrerão nas regiões de Astrakhan, Ivanovo, Irkutsk, Kaluga, Moscou, Murmansk, Samara, Saratov, Sakhalin, Tyumen, Yaroslavl, nas repúblicas da Buriácia, Komi, Ossétia do Norte-Alânia e Khakassia, disse o departamento .

“Nestas regiões há uma diminuição no nível de eficiência na implementação dos poderes de proteção, proteção, reprodução e uso das florestas, e uma diminuição na qualidade da prestação dos serviços florestais estatais”, disse Rosleskhoz.

Tal como observou o departamento, em algumas regiões houve um declínio na qualidade das actividades florestais, bem como um declínio na qualidade dos serviços públicos. Além disso, o controle da segurança sanitária nas florestas e o cumprimento das obrigações compensatórias de reflorestamento não estão garantidos, e o plano de pagamentos pelo uso das florestas ao orçamento federal não é implementado.

“A realização de inspeções permite identificar violações sistémicas e deficiências das regiões na implementação dos poderes delegados, bem como desenvolver um conjunto de medidas para melhorar a qualidade da sua implementação”, acrescentou Sovetnikov.