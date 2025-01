Em seu canal Telegram ele publicado Vídeo Baza mostrando Uraikin gritando com voluntários que reclamaram de terem sido forçados a deixar o santuário de pássaros. Quando se dirige às pessoas, usa linguagem obscena e também diz que a situação está lhe causando “um ataque cardíaco”. Ao mesmo tempo, o responsável acrescenta que “voou” na sua direcção a uma velocidade de 180 quilómetros por hora.

Gurov considerou inaceitável o comportamento do vice-ministro de Kuban.

“Não permitiremos gritar com os voluntários que passaram todo o feriado na sede do #WETOGETHER para proteger a costa do Mar Negro dos efeitos da poluição por petróleo”, escreveu o chefe da Rosmolodezh.

Ele enfatizou que o trabalho altruísta dos voluntários deve ser tratado com respeito e gratidão.

O próprio Uraikin conversando com RIA Novosti disse que a linguagem obscena nas suas comunicações com os voluntários foi causada por emoções.

Ele explicou que não se tratava de fechar o centro, mas de transferir voluntários e aves para locais mais confortáveis. No vídeo, segundo o responsável, ele não fala com os voluntários, mas sim com os seus coordenadores, que decidiram fazer isto à noite. Além disso, naquele momento o sistema de defesa aérea da Anapa disparou. As autoridades então pediram aos residentes que não saíssem de casa.