Um flash de febre perigosa ocorreu a 250 km da cidade de Mandak, a província equatorial do Congo. 12 pessoas ficaram doentes, oito delas morreram. “Foi relatado que os casos da doença foram registrados no período de 10 a 22 de janeiro de 2025. O Instituto Nacional de Estudos Biomédicos da RDC em Kinshas está atualmente conduzindo um teste de laboratório de amostras do material clínico dos doentes”. Rospotrebnadzor observou.

O Serviço Federal disse que Rospotrebnadzor tem uma interação com os países da África, que participa do monitoramento e do estudo de infecções perigosas, incluindo febre hemorrágica de Ebola, moça, Marburg, que são muito mortalidade. Na África, existem dois centros de pesquisa conjuntos para o estudo de doenças infecciosas e vários laboratórios anti-epidêmicos móveis, o Rospotrebnadzor transferiu o equipamento para colegas africanos como parte de missões humanitárias.

A tarefa mais importante é reduzir o risco de distribuição internacional de infecções perigosas.