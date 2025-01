“Não houve contaminação nas amostras que examinamos”, observou ela no canal de televisão Rossiya 24.

Popova disse ainda que a empresa, às custas do orçamento federal, foi oferecida para realizar pesquisas em cada lote de peixes do Território de Krasnodar e da Crimeia nos laboratórios do departamento. Este trabalho terá início integralmente num futuro próximo.

Lembramos que Rospotrebnadzor está fortalecendo o controle sobre a segurança dos peixes no Mar Negro.