O escritório de Rosreest para a região de Tambov apresentou a notação dos engenheiros cadastrais regionais para 2024. A classificação é baseada na análise do número de erros cometidos por especialistas na preparação de documentos e na suspensão relacionada de ações registradas.

Em 2024, quase 24.000 pedidos de estações de contabilidade e registro foram recebidos com base em documentos preparados por engenheiros cadastrais. O chefe do departamento, Tatyana Voyakina, lembrou que, em 1º de março de 2025, o registro de parcelas terrestres sem fronteiras estabelecidas seria impossível. Você pode se familiarizar com a classificação de engenheiros cadastrais da região de Tambov no site da Rosreest na seção de serviços de abertura – “Estatísticas e análises” – “Avaliação de engenheiros cadastrais”.